Матч "Анжи" в ПФЛ отменили из-за 20-сантиметровый слоя снега на поле

Матч 16-го тура ПФЛ "Интер" - "Анжи" перенесли из-за плохой погоды в Черкесске.

Встреча должна была состояться сегодня, 3 ноября, и начаться в 14:00 (мск).

Пресс-служба "Анжи" сообщила, что игру отменили из-за того, что на поле "Интера" лежит 20-сантиметровый слой снега. Решение о дате проведения матча будет принято позднее.

"Анжи" располагается на 15 месте в турнирной таблице ПФЛ.

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