Матч АПЛ перенесли из-за коронавируса

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Матч АПЛ перенесли из-за коронавирусаФото: инстаграм "Тоттенхэма"/Автор неизвестен

Игра 17-го тура английской премьер-лиги между "Лестером" и лондонским "Тоттенхэмом", которая была запланирован на сегодня - перенесена, сообщает издание The Athletic.

По информации источника, причина такого решения - вспышка коронавируса в обеих командах. 

В среду главный тренеры обеих команд, Брендан Роджерс и Антонио Конте, заявили, что сделали запрос на отмену матча.

Отметим, что для "шпор" это уже третий подряд матч, который не состоялся из-за коронавируса. Игра с "Брайтоном" в АПЛ была перенесена, а с "Ренном" в Лиге конференций – отменена окончательно.

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