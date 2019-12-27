Матч АПЛ "Вест Хэм" - "Ливерпуль" состоится 29 января

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Матч АПЛ "Вест Хэм" - "Ливерпуль" состоится 29 января

Перенесенный матч 18-го тура АПЛ "Вест Хэм" - "Ливерпуль" состоится 29 февраля в Лондоне. Начало - в 22:45 (мск).

Напомним, игра должна была пройти 21 декабря в Лондоне, однако матч пришлось перенести из-за участия "Ливерпуля" в клубном ЧМ. Стоит отметить, что мерсисайдский клуб стал победителем турнира, обыграв "Фламенго" (1:0).

"Ливерпуль" с 52 баллами занимает 1 место в турнирной таблице АПЛ.

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