Матч "Астон Вилла" - "Ньюкасл" может не состояться из-за коронавируса

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Матч "Астон Вилла" - "Ньюкасл" может не состояться из-за коронавируса

Проведение матча 11-го тура АПЛ между "Астон Виллой" и "Ньюкаслом" находится под вопросом, пишет The Guardian.

В стане "сорок" произошла вспышка коронавируса - в конце прошлой недели заболели четыре футболиста и один член тренерского штаба.

В связи с этим вся команда с понедельника находится на карантине, открытие клубной базы состоится не раньше среды.

Напомним, что игра запланирована на пятницу, 4 декабря. 

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