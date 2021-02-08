Матч "Атлетико" - "Челси" может быть сыгран в Восточной Европе
Первый матч 1/8 финала Лиги Чемпионов между мадридским "Атлетико" и лондонским "Челси" может быть перенесен в Румынию или Эстонию, сообщает AS.
По сведениям издания, руководство испанского клуба может принять решение о переносе матча, так как власти Испании запретили въезд в страну жителям Великобритании из-за угрозы распространения нового вида коронавируса.
Ожидается, что "Атлетико", скорее всего, выберет "Национальный стадион" в Бухаресте, но есть также вероятность проведения матча на "Ле Кок Арене" в Таллине.
Матч "Атлетико" - "Челси" состоится 23 февраля.
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