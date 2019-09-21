Матч "Атлетико" - "Сельта" закончился безголевой ничьей

Матч 5-го тура Примеры "Атлетико" - "Сельта" закончился безголевой ничьей.

"Атлетико" - "Сельта" - 0:0

"Атлетико": Облак, Хименес, Фелипе, Триппьер, Лоди, Эррера (Томас, 60), Сауль, Корреа (Витоло, 60), Коке, Жоау Феликс (Мората, 69), Диего Коста.

"Сельта": Рубен Бланко, Араухо, Айду, Мальо, Оласа, Лоботка, Йокушлу (Диоп, 66), Рафинья, Денис Суарес (Мендес, 73), Аспас (Систо, 88), Санти Мина.

"Матрасники" занимают 2 место в турнирной таблице чемпионата Испании, имея в активе 10 баллов. У "Сельты" 5 очков и 14 позиция.

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