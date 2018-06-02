Матч Австрия - Германия отложен из-за погодных условий

Неблагоприятные погодные условия вынудили отложить начало товарищеского матча между сборными Австрии и Германии.

Как сообщает официальный твиттер "Бундестим", из-за дождя, который обрушился на Клагенфурт, игра начнётся позднее.

Изначально ожидалось, что матч стартует в 19:35 по московскому времени, однако до сих пор этого не произошло.

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