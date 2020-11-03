Матч "Барселона" - "Динамо" Киев состоится

Матч 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов "Барселона" - "Динамо" Киев отменен не будет, сообщает официальный сайт украинского клуба.

Футболисты, тренерский штаб и работники киевского "Динамо" пришли тестирование на коронавирус в столице Каталонии и все показали отрицательные результаты.

Таким образом, матч состоится, хотя существовала большая вероятность отмены, если бы хотя бы один из футболистов оказался зараженным.

Напомним, что в "Динамо" произошла вспышка коронавируса и клуб смог привезти на матч только 13 основных игроков. Еще шесть футболистов были взяты из молодежной команды.

Матч "Барселона" - "Динамо" состоится завтра, 4 ноября. Начало встречи - в 23:00 мск.

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