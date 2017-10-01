Матч "Барселона" - "Лас-Пальмас" могут перенести

Руководство "Барселона" срочно собралось для обсуждения последних событий в Каталонии, сообщает Sport.es.

По информации ресурса, сегодняшняя игра между "Барселоной" и "Лас-Пальмасом" может быть перенесена. Руководство каталонского клуба держит контакт с представителями Ла Лиги.

Напомним, что сегодня проходит референдум о независимости Каталонии от Испании. Сообщается о массовых стычках между голосующими и полицией.

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