Матч "Барселона" - "Лас Пальмас" может быть перенесён

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Матч "Барселона" - "Лас Пальмас" может быть перенесён

В ближайшее воскресенье "Барселона" на "Камп Ноу" должна сыграть в рамках седьмого тура испанской Примеры с "Лас Пальмасом".

Однако, как сообщает El Mundo Deportivo, этот поединок может быть перенесён из-за референдума о независимости Каталонии.

Напомним, что плебисцит также как и матч запланирован на 1 октября.

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