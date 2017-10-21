Матч "Барселона" - "Малага" может быть отменен

Встреча чемпионата Испании между "Барселоной" и "Малагой" может оказаться под угрозой срыва из-за напряженной политической обстановки.

Ожидается, что сегодня власти Испании объявят о временном лишении Каталонии статуса автономии из-за намерения региона отделиться от страны.

При таком раскладе, считает полиция, в городе возможны беспорядки, поскольку запланирован ряд демонстраций.

Игра запланирована на сегодня. Матч "Барселона" – "Малага" начнется в 21:45.

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