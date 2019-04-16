Матч "Барселона" - "Манчестер Юнайтед" стал для "Камп Ноу" самым посещаемым в сезоне

Ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов "Барселона" - "Манчестер Юнайтед" (3:0; второй тайм) стал рекордным по посещению "Камп Ноу" в текущем сезоне.

На противостояние каталонцев и англичан пришло 96 708 зрителей.

Ранее самым посещаемым матчем "Барселоны" была встреча сине-гранатовых с "Реалом" в рамках 10-го тура Ла Лиги (93 265 зрителей). В той встрече каталонцы обыграли мадридцев со счетом 5:1.

"Барселона" располагается на 1 месте в турнирной таблице чемпионата Испании.

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