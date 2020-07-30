Матч "Барселона" - "Наполи" могут перенести на нейтральное поле

Место проведения ответного матча 1/8 финала Лиги Чемпионов между "Барселоной" и "Наполи" находится под вопросом.

По информации RAC1, УЕФА хочет перенести игру с "Камп Ноу" на другой стадион из-за новой волны коронавируса в Испании.

Окончательное решение на этот счёт будет принято до конца текущей недели.

Матч запланирован на субботу, 8 августа. Первая встреча в Неаполе завершилась ничьей со счетом 1:1.

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