Матч "Барселона" - "Наполи" может пройти без зрителей из-за коронавируса

Ответный матч 1/8 финала Лиги Чемпионов между "Барселоной" и "Наполи", возможно, пройдет при пустых трибунах из-за коронавируса. Об этом сообщает L’Esportiu.

По данным источника, министерства спорта и здравоохранения Каталонии выступают за то, чтобы провести встречу без болельщиков. Пока не известно к какому итогу придут команды. Однако решение будет принято в ближайшее время.

В Италии число заразивших достигло отметки 7,5 тысячи человек. В Испании на данный момент немногим менее 700 заразившихся.

Первая встреча команд в Лиге Чемпионов завершилась со счетом 1:1.

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