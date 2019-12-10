Матч "Барселона" - "Реал" обслужит арбитр, который дважды удалял Рамоса

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Матч "Барселона" - "Реал" обслужит арбитр, который дважды удалял Рамоса

Состоялось назначение судейской бригады на перенесенный матч 10-го тура чемпионата Испании "Барселона" - "Реал", сообщает сайт Королевской федерации футбола Испании.

Матч обслужит бригада арбитров во главе с Алехандро Эрнандесом Эрнандесом. Ему будут помогать арбитры на линиях Теодоро Собрино Маган и Хосе Энрике Перес Наранхо. VAR-ассистент - Рикардо де Бургос Бенгоэчеа, его помощник - Хон Нуньес Фернандес.

Эрнандес Эрнандес ранее уже трижды судил "класико". Он два раза удалял капитана "Реала" Серхио Рамоса.

Напомним, что матч "Реал" - "Барселона" изначально должен был состояться в октябре, но был перенесен из-за протестов в Каталонии.

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