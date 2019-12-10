Матч "Барселона" - "Реал" обслужит арбитр, который дважды удалял Рамоса
Состоялось назначение судейской бригады на перенесенный матч 10-го тура чемпионата Испании "Барселона" - "Реал", сообщает сайт Королевской федерации футбола Испании.
Матч обслужит бригада арбитров во главе с Алехандро Эрнандесом Эрнандесом. Ему будут помогать арбитры на линиях Теодоро Собрино Маган и Хосе Энрике Перес Наранхо. VAR-ассистент - Рикардо де Бургос Бенгоэчеа, его помощник - Хон Нуньес Фернандес.
Эрнандес Эрнандес ранее уже трижды судил "класико". Он два раза удалял капитана "Реала" Серхио Рамоса.
Напомним, что матч "Реал" - "Барселона" изначально должен был состояться в октябре, но был перенесен из-за протестов в Каталонии.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|15
|34
|2
|Реал Мадрид
|15
|34
|3
|Севилья
|16
|31
|4
|Реал Сосьедад
|16
|27
|5
|Хетафе
|16
|27
|6
|Атлетик Бильбао
|16
|26
|7
|Атлетико Мадрид
|16
|26
|8
|Валенсия
|16
|26
|9
|Гранада
|16
|24
|10
|Осасуна
|16
|23
|11
|Бетис
|16
|22
|12
|Леванте
|16
|20
|13
|Вильярреал
|16
|19
|14
|Реал Вальядолид
|16
|19
|15
|Алавес
|16
|18
|16
|Эйбар
|16
|15
|17
|Мальорка
|16
|14
|18
|Сельта Виго
|16
|13
|19
|Леганес
|16
|9
|20
|Эспаньол
|16
|9