Матч "Барселона" - "Шапекоэнсе" может стать прощальным для Неймара в стане каталонцев

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Матч "Барселона" - "Шапекоэнсе" может стать прощальным для Неймара в стане каталонцев

Нападающий "Барселоны" Неймар намерен сыграть еще один матч за каталонский клуб перед переходом в ПСЖ, сообщает Football Espana.

По сведениям издания, форвард хочет принять участие в матче за Кубок Жоана Гампера против "Шапекоэнсе", который состоится 7 августа.

Ранее сообщалось, что "Барселона" подтвердила информацию о желании 25-летнего Неймара покинуть клуб.

Не пропустите: "Барселона" подтвердила информацию о желании Неймара покинуть клуб. http://soccernews.ru

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