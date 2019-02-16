Матч "Баварии" не показали в Иране

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Матч "Баварии" не показали в Иране

"Бавария" обыграла "Аугсбург" со счетом 3:2 в матче 22-го тура чемпионата Германии.

Благодаря этой победе отставание "Баварии" от "Боруссии" сократилось до двух очков.

Этот матч должны были показать по государственному телеканалу в Иране, однако трансляцию отменили из0за того, что встречу судила женщина -  Бибиана Штайнхаус.

На женщине были надеты шорты, это сочли неприемлемым для показа по федеральному каналу Ирана.

Штайнхаус - первая женщина-арбитр в Бундеслиге.

Не пропустите: "Бавария" одержала волевую победу в гостевом матче с "Аугсбургом"| http://soccernews.ru

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