Матч "Баварии" не показали в Иране
"Бавария" обыграла "Аугсбург" со счетом 3:2 в матче 22-го тура чемпионата Германии.
Благодаря этой победе отставание "Баварии" от "Боруссии" сократилось до двух очков.
Этот матч должны были показать по государственному телеканалу в Иране, однако трансляцию отменили из0за того, что встречу судила женщина - Бибиана Штайнхаус.
На женщине были надеты шорты, это сочли неприемлемым для показа по федеральному каналу Ирана.
Штайнхаус - первая женщина-арбитр в Бундеслиге.
Не пропустите: "Бавария" одержала волевую победу в гостевом матче с "Аугсбургом"| http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Боруссия Дортмунд
|21
|50
|2
|Бавария Мюнхен
|22
|48
|3
|Боруссия Менхенгладбах
|21
|42
|4
|РБ Лейпциг
|22
|41
|5
|Вольфсбург
|22
|35
|6
|Айнтрахт Франкфурт
|21
|33
|7
|Хоффенхайм
|22
|33
|8
|Байер Леверкузен
|21
|33
|9
|Герта
|21
|31
|10
|Вердер Бремен
|21
|30
|11
|Майнц 05
|22
|27
|12
|Фортуна Дюссельдорф
|21
|25
|13
|Фрайбург
|22
|24
|14
|Шальке
|22
|23
|15
|Аугсбург
|22
|18
|16
|Штутгарт
|22
|15
|17
|Ганновер 96
|22
|14
|18
|ФК Нюрнберг
|21
|12