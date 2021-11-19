Матч "Баварии" с "Барселоной" пройдет без зрителей

Фото: инстаграм "Баварии"/Автор неизвестен

Матч 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов между мюнхенской "Баварией" и "Барселоной" пройдет без зрителей, сообщает пресс-служба немецкого клуба.

Данное решение обусловлено резко ухудшившейся ситуации с коронавирусом в Баварии.

Игра должна состояться 8 декабря. В данный момент "Бавария" занимает первое место в группе с максимальными показателями по набранным очкам. "Барселона" же располагается третьей, так как за четыре матча каталонцы два раза разгромное проиграли: "Баварии" и "Бенфике" по 3:0, а также два раза минимально обыграли "Динамо" Киев со счетом 1:0.

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