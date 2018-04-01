Матч "Бавария" - "Боруссия" (Дортмунд) в одном фото

Вчера мюнхенская "Бавария" на своем поле в матче чемпионата страны нанесла унизительное поражение дортмундской "Боруссии" со счетом 6:0.

После матча чувства игроков "шмелей" были примерно такими же, как после встречи их партнера по команде Эмера Топрака с полузащитником соперников Хамесом Родригесом.

Также смотрите видеообзор матча "Бавария" - "Боруссия". | soccernews.ru