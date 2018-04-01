Матч "Бавария" - "Боруссия" (Дортмунд) в одном фото

Теги эмер топракборуссия дортмундбавария мюнхенхамес родригес

Матч "Бавария" - "Боруссия" (Дортмунд) в одном фотоВчера мюнхенская "Бавария" на своем поле в матче чемпионата страны нанесла унизительное поражение дортмундской "Боруссии" со счетом 6:0. 

После матча чувства игроков "шмелей" были примерно такими же, как после встречи их партнера по команде Эмера Топрака с полузащитником соперников Хамесом Родригесом.

Также смотрите видеообзор матча "Бавария" - "Боруссия". | soccernews.ru

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Команда М О
1 Бавария Мюнхен 28 69
2 Шальке 28 52
3 Боруссия Дортмунд 28 48
4 РБ Лейпциг 28 46
5 Байер Леверкузен 28 45
6 Айнтрахт Франкфурт 28 45
7 Хоффенхайм 28 42
8 Штутгарт 28 38
9 Боруссия Менхенгладбах 28 37
10 Аугсбург 28 36
11 Герта 28 36
12 Вердер Бремен 28 36
13 Ганновер 96 28 32
14 Фрайбург 28 30
15 Вольфсбург 28 26
16 Майнц 05 28 26
17 Кельн 28 20
18 Гамбург 28 19
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