Матч "Бавария" - "Герта" откроет новый сезон чемпионата Германии

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Матч "Бавария" - "Герта" откроет новый сезон чемпионата Германии

Стало известно, когда состоятся матчи первого тура чемпионата Германии сезона - 2019/20.

Откроется новый сезон 16 августа встречей "Баварии" с "Гертой" в Мюнхене. "Боруссия", занявшая второе место в минувшем сезоне, встретится с "Аугсбургом".

Расписание 1-го тура чемпионата Германии:

16 августа

"Бавария" - "Герта"

17 и 18 августа

"Боруссия" Д - "Аугсбург"

"Байер" - "Падерборн"

"Боруссия М - "Шальке"

"Вольфсбург"- "Кельн"

"Айнтрахт" - "Хоффенхайм"

"Вердер" - "Фортуна"

"Фрайбург" - "Майнц"

"Унион" - "Лейпциг"

А еще: "Боруссия" М объявила о переходе форварда Эмболо из "Шальке"| http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен 34 78
2 Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд 34 76
3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 34 66
4 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 34 58
5 Боруссия Менхенгладбах Боруссия Менхенгладбах 34 55
6 Вольфсбург Вольфсбург 34 55
7 Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт 34 54
8 Вердер Бремен Вердер Бремен 34 53
9 Хоффенхайм Хоффенхайм 34 51
10 Фортуна Дюссельдорф Фортуна Дюссельдорф 34 44
11 Герта Герта 34 43
12 Майнц 05 Майнц 05 34 43
13 Фрайбург Фрайбург 34 36
14 Шальке Шальке 34 33
15 Аугсбург Аугсбург 34 32
16 Штутгарт Штутгарт 34 28
17 Ганновер 96 Ганновер 96 34 21
18 ФК Нюрнберг ФК Нюрнберг 34 19
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