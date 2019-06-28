Матч "Бавария" - "Герта" откроет новый сезон чемпионата Германии
Стало известно, когда состоятся матчи первого тура чемпионата Германии сезона - 2019/20.
Откроется новый сезон 16 августа встречей "Баварии" с "Гертой" в Мюнхене. "Боруссия", занявшая второе место в минувшем сезоне, встретится с "Аугсбургом".
Расписание 1-го тура чемпионата Германии:
16 августа
"Бавария" - "Герта"
17 и 18 августа
"Боруссия" Д - "Аугсбург"
"Байер" - "Падерборн"
"Боруссия М - "Шальке"
"Вольфсбург"- "Кельн"
"Айнтрахт" - "Хоффенхайм"
"Вердер" - "Фортуна"
"Фрайбург" - "Майнц"
"Унион" - "Лейпциг"
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|34
|78
|2
|Боруссия Дортмунд
|34
|76
|3
|РБ Лейпциг
|34
|66
|4
|Байер Леверкузен
|34
|58
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|34
|55
|6
|Вольфсбург
|34
|55
|7
|Айнтрахт Франкфурт
|34
|54
|8
|Вердер Бремен
|34
|53
|9
|Хоффенхайм
|34
|51
|10
|Фортуна Дюссельдорф
|34
|44
|11
|Герта
|34
|43
|12
|Майнц 05
|34
|43
|13
|Фрайбург
|34
|36
|14
|Шальке
|34
|33
|15
|Аугсбург
|34
|32
|16
|Штутгарт
|34
|28
|17
|Ганновер 96
|34
|21
|18
|ФК Нюрнберг
|34
|19