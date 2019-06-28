Матч "Бавария" - "Герта" откроет новый сезон чемпионата Германии

Стало известно, когда состоятся матчи первого тура чемпионата Германии сезона - 2019/20.

Откроется новый сезон 16 августа встречей "Баварии" с "Гертой" в Мюнхене. "Боруссия", занявшая второе место в минувшем сезоне, встретится с "Аугсбургом".

Расписание 1-го тура чемпионата Германии:

16 августа

"Бавария" - "Герта"

17 и 18 августа

"Боруссия" Д - "Аугсбург"

"Байер" - "Падерборн"

"Боруссия М - "Шальке"

"Вольфсбург"- "Кельн"

"Айнтрахт" - "Хоффенхайм"

"Вердер" - "Фортуна"

"Фрайбург" - "Майнц"

"Унион" - "Лейпциг"

А еще: "Боруссия" М объявила о переходе форварда Эмболо из "Шальке"| http://soccernews.ru