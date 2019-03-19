Матч Бельгия - Россия обслужит румынский арбитр Хацеган
Стало известно, кто будет обслуживать матч Бельгия - Россия. Об этом сообщает пресс-служба РФС
Матчи отборочного турнира Евро-2020 рассудит бригада арбитров во главе с Овидиу Хацеганом. Помогать ему будут Октавиан Шовре и Себастьян Георге. Резервный рефери - Себастьян Колцеску.
Встреча национальной команды России с Бельгией пройдет 21 марта. Во втором матче команда сыграет с Казахстаном в Астане.
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