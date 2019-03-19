Матч Бельгия - Россия обслужит румынский арбитр Хацеган

Стало известно, кто будет обслуживать матч Бельгия - Россия. Об этом сообщает пресс-служба РФС

Матчи отборочного турнира Евро-2020 рассудит бригада арбитров во главе с Овидиу Хацеганом. Помогать ему будут Октавиан Шовре и Себастьян Георге. Резервный рефери - Себастьян Колцеску.

Встреча национальной команды России с Бельгией пройдет 21 марта. Во втором матче команда сыграет с Казахстаном в Астане.

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