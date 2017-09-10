Матч "Бенфика" - ЦСКА доверили Мальенко

Назначены арбитры на матч первого тура группового этапа Лиги чемпионов между "Бенфикой" и ЦСКА.

Главным арбитром матча будет испанец Альберто Ундиано Мальенко. На линиях ему помогут Роберто Алонсо и Хуан Юсте. Дополнительные ассистенты рефери - Алехандро Эрнандес и Хосе Санчес. Четвёртый арбитр - Роберто Дель Паломар.

Напомним, что игра пройдет 12 сентября в Лиссабоне.

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