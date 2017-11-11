Матч без мотивации: Алжир и Нигерия поделили очки

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Матч без мотивации: Алжир и Нигерия поделили очки

В рамках пятого тура квалификации ЧМ-2018 в Африке сборная Алжира дома спасла ничью в матче с национальной командой Нигерии.

Алжир – Нигерия - 1:1

Голы: Огу, 63 - 0:1, Браими, 88 (пенальти) - 1:1.

Напомним, что Нигерия уже обеспечила себе путёвку на ЧМ-2018, а Алжир провалил отборочный турнир и пропустит мундиаль.

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