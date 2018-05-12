Матч без мотивации: "Беневенто" взял верх над "Дженоа"

В рамках 37-го тура итальянской Серии А уже вылетевший "Беневенто" на своём поле минимально победил "Дженоа".

"Беневенто" – "Дженоа" - 1:0

Гол: Диабате, 87 - 1:0.

"Беневенто": Пуджони, Гимсити, Летициа, Тошка, Санья, Виола, Катальди (Гьямфи, 67), Сандро, Париджини (Кода, 46), Бриньола, Диабате (Саного, 90).

"Дженоа": Ламанна, Рози (Сполли, 29; Сальседо Мора, 68), Иццо, Бираски, Эль-Ямик, Кофи, Омеонга, Хильемарк, Бертолаччи, Юри Медейруш (Росси, 57), Лападула.

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