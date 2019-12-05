Матч без вратарей: "Ливерпуль" перестрелял "Эвертон" в 15 туре АПЛ, но у Юргена Клоппа появился серьезный повод подумать о защите

В вечер среды на "Энфилде" зрители ожидали принципиальное противостояние "Ливерпуля" и "Эвертона". В последней встрече этих команд "ириски" поставили подножку своим соседям в борьбе за титул с "Манчестер Сити", сыграв в нулевую ничью еще в марте этого года. До вчерашнего матча оппоненты подходили, находясь на разных полюсах турнирной таблицы – "Эвертон" из-за затяжного кризиса опустился до 17-й ступеньки, а "Ливерпул"ь уверенно лидировал, опережая ближайших оппонентов на 8 очков. Команды начали активно, а "Ливерпуль" забил быстрый гол уже на 6-й минуте. Лаллана начал атаку, отобрав мяч у своей штрафной, отдал на Мане, тот выдержал паузу, чтобы Ориги забежал за спины защитников и отдал прекрасный пас! Последний легко переиграл кипера и открыл счет в матче – 1:0. Прошло около 10-ти минут и Садио выдал еще один пас-конфетку – на этот раз в свободную зону, куда забегал Шакири. Джердан вырвался из-под опеки защитников и несильно пробил в противоход Пикфорду – 2:0! Запахло разгромом! Впрочем, "Эвертон" очень быстро отыграл один гол – сначала Лаллана неудачно отбил передачу в штрафную прямо на соперника, затем прострельный пас не смог заблокировать Ловрен, чем воспользовался Майкл Кин, пустив мяч мимо голкипера. "Ливерпуль" снова пропустил и дал надежду болельщикам "ирисок", но так же быстро забил третий раз, продолжив голевую феерию первого тайма – Ориги принял длинную передачу от Ловрена, вышел на свидание с Пикфордом и легко оформил дубль. 3:1!

Казалось, этого и так достаточно для 45-ти минут матча, но до свистка на перерыв команды забили еще дважды! Сначала Александр-Арнольд совершил забег к чужой штрафной и отдал удобную передачу под удар партнеру, а Мане прекрасным ударом в угол сделал счет 4:1 в пользу своей команды. А на третьей добавленной минуте Ришарлисон в падении замкнул навес Бернарда с фланга. Это было футбольное безумие, после которого хотелось просто выдохнуть. После перерыва градус ожидаемо снизился. Обе команды атаковали, но их моменты больше не превращались сразу в голы, как это было раньше. "Эвертон" стал играть активнее, начал больше владеть мячом, возникали голевые возможности в Диня и Ришарлисона, однако без особой остроты. Зато "Ливерпуль" сбавил темп, очевидно, из-за установки Клоппа сыграть осторожнее у своих ворот. Ярко может продемонстрировать картину игры "Ливерпуля" после перерыва Пикфорд, который пропустил все 4 удара хозяев в створ в первом тайме и почти не вступал в игру во втором. "Эвертон" пытался воспользоваться пассивностью хозяев, однако до по-настоящему опасных моментов дело не доходило. Ближе к концу матча Мане мог ставить точку во встрече, но дважды неудачно сыграл против голкипера – сначала не попал в ворота, а затем начал обыгрывать Пикфорда и забежал слишком далеко от ворот, потеряв момент для удара. И все же Вейналдум на 90-й минуте сделал то, что не удалось Садио, пробив в самый угол ворот после передачи Фирмино. Финальный свисток зафиксировал победу "Ливерпуля" – 5:2!

Ливерпуль забивает все, чемпионская "пруха" никуда не уходит

За 48 минут первого тайма команды нанесли 6 ударов в створ ворот и голкиперы не справились ни с одним. Стопроцентная реализация – то, что буквально взорвало градус противостояния. Примечательно, что "Ливерпуль" снова дал сопернику забить и продолжил свою неутешительную серию без сухих матчей – последний раз подопечные Клоппа не пропускали в сентябре, когда встречались с "Шеффилд Юнайтед". Очевидно, именно это разозлило тренера хозяев, когда они пропустили второй гол, и заставило его изменить установки на второй тайм, который "Ливерпуль" сыграл значительно осторожнее. "Ириски" перехватили инициативу, но у команды Марку Силвы не хватило то ли сил, то ли вдохновение, чтобы забить хотя бы один гол после перерыва. Единственный опасный момент возник ближе к концу встречи у Мойзе Кина, но тот не смог использовать пространство и выход один на один с Адрианом на 100%, пробив мимо ворот. То, что "красные" пропускают чаще – странно, поскольку неисправимых проблем в их защите будто и нет, но факт остается фактом, а подобная тенденция таки может рано или поздно сыграть с "Ливерпулем" злую шутку в ответственный момент. Вчера супернадежные Робертсон и ван Дейк получили одни из самых низких оценок по версии портала Sofascore – 6,2 и 6,9 соответственно. Для лидеров команды на своей половине поля немного странно, не так ли? Конечно, делать выводы после одного неудачного матча не стоит, но повод задуматься в Юргена Клоппа, похоже, таки есть. Адриан, который вышел вместо дисквалифицированного Алиссона, хоть и тоже получил низкий балл, однако обвинять его в пропущенных голах было бы неправильно. Долой потерялся на поле Милнер, поэтому после перерыва был справедливо заменен. Похоже, все труднее даются опытному полузащитнику поединки с такой интенсивностью.

Ориги и Мане сделали матч!

Юрген Клопп сделал несколько изменений в стартовом составе на этот поединок. Наиболее неожиданные из них – отсутствие Фирмино и Салаха, которые остались на скамейке. Конечно, скорее всего, коуч "красных" дал отдых лидерам атак "Ливерпуля", однако не они были важными в этом матче, а как раз те, кто их подменял – Ориги и Шакири. Первый оформил прекрасный дубль, дважды переиграв Пикфорда лицом к лицу, а Джердан классно открылся в штрафной, когда Мане тянул мяч в поисках обострения атаки. Первые два гола в матче фактически создал сенегалец, который наконец увеличил количество своих голевых передач до 4-х в текущем сезоне (до этого матча у Садио было только 2 ассиста). Но какие пасы это были! Ориги и Шакири оставалось только разобраться с голкипером, поскольку остальных игроков "Эвертона" Мане красиво оставлял за линией мяча. К этому добавился еще и забитый мяч в конце тайма, поэтому Садио прекрасно справился с ролью лидера атак "красных" без Фирмино и Салаха и заслужил звание "героя матча". Зато болельщики на "Энфилде" выкрикивали имя Ориги, который знаменит тем, что забивает только в важных матчах, и именно поэтому, очевидно, так полюбился местной публике.

Марку Силва на выход

Стоит вспомнить и фирменные забросы из глубины у "Ливерпуля", и переводы на противоположный фланг. Почти каждая опасная атака начиналась с быстрой вертикальной передачи, к которой совсем не были готовы "ириски" – этим, казалось бы, простым приемом Клопп разрывал линии "Эвертона" и не позволял перегруппироваться команде Марку Силвы в игру вблизи собственных ворот. Поэтому, несмотря на потенциальные проблемы в защите, футбол Клоппа работает и приносит результат. Сегодня игроки "красных" добыли его более чем уверенно. Зато коучу "Эвертона" недолго осталось тренировать команду - "синие" опустились в зону вылета...