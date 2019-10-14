Матч Болгария - Англия был приостановлен из-за расистских выкриков

Матч Болгария - Англия, который проходит в рамках отбора Евро-2020, был временно приостановлен на пять минут из-за расистских выкриков болельщиков.



Во время остановки в первом тайме диктор предупредил фанатов, что встреча будет отменена, если выкрики повторяться. В конце он добавил: "Скажи нет расизму".



На данный момент сборная Англии ведет со счетом 4:0.

Согласно протоколу УЕФА по борьбе с расизмом, если расистские выкрики продолжаются после второго предупреждения, игра должна быть отменена.

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