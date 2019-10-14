Матч Болгария - Англия был приостановлен из-за расистских выкриков
Матч Болгария - Англия, который проходит в рамках отбора Евро-2020, был временно приостановлен на пять минут из-за расистских выкриков болельщиков.
Во время остановки в первом тайме диктор предупредил фанатов, что встреча будет отменена, если выкрики повторяться. В конце он добавил: "Скажи нет расизму".
На данный момент сборная Англии ведет со счетом 4:0.
Согласно протоколу УЕФА по борьбе с расизмом, если расистские выкрики продолжаются после второго предупреждения, игра должна быть отменена.
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|Группа 2
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|1
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|Португалия
|6
|6
|3
|Швеция
|6
|5
|4
|Норвегия
|6
|3
|Группа 3
|М
|О
|1
|СССР
|6
|10
|2
|Греция
|6
|6
|3
|Австрия
|6
|6
|4
|Финляндия
|6
|2
|Группа 4
|М
|О
|1
|Югославия
|4
|6
|2
|Германия
|4
|5
|3
|Албания
|4
|1
|Группа 5
|М
|О
|1
|Венгрия
|6
|9
|2
|ГДР
|6
|7
|3
|Нидерланды
|6
|5
|4
|Дания
|6
|3
|Группа 6
|М
|О
|1
|Италия
|6
|11
|2
|Румыния
|6
|6
|3
|Швейцария
|6
|5
|4
|Кипр
|6
|2
|Группа 7
|М
|О
|1
|Франция
|6
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|2
|Бельгия
|6
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|3
|Польша
|6
|7
|4
|Люксембург
|6
|1
|Группа 8
|М
|О
|1
|Англия
|6
|9
|2
|Шотландия
|6
|8
|3
|Уэльс
|6
|4
|4
|Северная Ирландия
|6
|3