Матч "Брайтон" - "Арсенал" перенесён из-за коронавируса у Артеты
"Брайтон" на своём официальном сайте объявил о переносе матча 30-го тура АПЛ против "Арсенала".
Игру между "чайками" и "канонирами" решили отложить после новости о заражении коронавирусом главного тренера столичной команды Микеля Артеты.
Футболисты "Арсенала" находятся на карантине и не смогут выйти на поле в субботу.
Не исключено, что в итоге будет принято решение о приостановке розыгрыша АПЛ, потому что болезнь Артеты - это уже не единичный случай среди представителей клубов Премьер-лиги.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18