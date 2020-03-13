Матч "Брайтон" - "Арсенал" перенесён из-за коронавируса у Артеты

"Брайтон" на своём официальном сайте объявил о переносе матча 30-го тура АПЛ против "Арсенала".

Игру между "чайками" и "канонирами" решили отложить после новости о заражении коронавирусом главного тренера столичной команды Микеля Артеты.

Футболисты "Арсенала" находятся на карантине и не смогут выйти на поле в субботу.

Не исключено, что в итоге будет принято решение о приостановке розыгрыша АПЛ, потому что болезнь Артеты - это уже не единичный случай среди представителей клубов Премьер-лиги.

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