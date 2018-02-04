Матч "Брайтон" - "Вест Хэм" стал 10-тысячным в истории АПЛ

В матче 26-го тура чемпионата Англии "Брайтон" на своем поле победил "Вест Хэм" со счетом 3:1.

Стоит отметить, что этот поединок стал 10 000-м в истории Премьер-лиги.

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