Матч Бразилия - Аргентина завершен досрочно

Матч отборочного турнира чемпионата мира 2022 года между сборными Бразилии и Аргентины завершен досрочно, сообщает пресс-служба КОНМЕБОЛ.

"Матч между Бразилией и Аргентиной приостановлен, так как на поле появились представители властей. Матч не будет возобновлен при нынешней ситуации. Судья и комиссар матча отправят отчет в ФИФА, которая примет решение. Матчи отборочного турнира чемпионата мира проводятся под эгидой ФИФА. Поэтому все решения принимает данная организация", - говорится в заявлении.

Напомним, что матч был прерван на 6-й минуте из-за появления на поле сотрудников бразильской полиции, которые намеревались задержать четверых представителей аргентинской сборной за нарушение правил карантина. После этого на поле возникла потасовка, а затем игроки гостей ушли в раздевалку.

Подозреваемыми в нарушении карантина являются вратарь Эмилиано Мартинес, защитник Кристиан Ромеро, а также полузащитники

Джованни Ло Челсо и Эмилиано Буэндиа. Все они прибыли из Англии и не прошли двухнедельный карантин.

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