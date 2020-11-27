Матч "Брюгге" - "Зенит" пройдёт без зрителей

Власти Бельгии приняли решение провести матч 5-го тура группового этапа Лиги Чемпионов между "Брюгге" и "Зенитом" при пустых трибунах.

Зрителей на стадион не пустят из-за сложной эпидемиологической ситуации в стране на фоне пандемии коронавируса.

Игра состоится в среду, 2 декабря, в 23:00 по московскому времени.

Перед очной встречей "Зенит" идёт последним в группе ЛЧ с 1 очком, а "Брюгге" - третьим с 4 баллами.

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