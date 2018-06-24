Матч, ценой плей-офф: Япония и Сенегал встретятся среди уральских гор
Япония – Сенегал
Стадион: "Екатеринбург-Арена" (Екатеринбург, Россия)
Начало матча: 18:00
Арбитр: Джанлука Рокки (Италия)
Добыв победы в стартовом туре, Япония и Сенегал перевернули все с ног на голову. Именно эти две скромные команды за счет побед над фаворитами (Колумбия и Польша считались таковыми) возглавили квартет "Н", и имеют неплохие шансы на выход из группы. Теперь для каждой из этих двух команд многое будет зависеть от их очного матча.
Сборная Японии считалась аутсайдером в поединке с Колумбией. Однако, победа японцам все-таки досталась, хоть и сыграло в этом ключевую роль удаление в составе колумбийцев. Уже на третьей минуте Карлос Санчес сыграл в собственной штрафной рукой, после чего арбитр предъявил ему красную карточку и назначил пенальти. Вердикт уверенно реализовал Синдзи Кагава, но на перерыв победителями японцам уйти не удалось – Хуан Кинтеро мастерски исполнил штрафной удар. Во второй половине встречи японцы безраздельно владели преимуществом и свой гол забили. Воспользовался нерасторопностью защиты Юя Осако, после чего у колумбийцев сил на реванш уже не оставалось.
Как показывает практика, если японцы выигрывают хотя бы один матч на чемпионате мира, из группы они в итоге выходят. Для этого команде Акиро Нисино теперь будет достаточно оба оставшихся поединка сыграть вничью. Проблема в том, что до мундиаля японцы показывали себя не с лучшей стороны. Гане и Швейцарии они проиграли по 0:2, а Украине 1:2. Примечательно, что сыграли вничью "синие самураи" даже со скромной сборной Мали (1:1). Единственный раз победить накануне ЧМ команде Нисино удалось как раз в поединке с южноамериканской сборной. Японцы обыграли Парагвай со счетом 4:2.
Победа над Польшей для сборной Сенегала тоже далась нелегко. Без доли везения, причем в обоих забитых африканцами мячах, здесь не обошлось. Однако Сенегал сам по себе предстал довольно крепким коллективом. Главное преимущество "Львов Теранги" заключалось в слаженных коллективных действиях.
До этого в финальную часть чемпионата мира Сенегал пробивался только раз – в 2002 году. Тогда африканцы наделали много шороху, обыграв в дебютном матче действующего на тот момент чемпиона мира – Францию и добравшись до четвертьфинала. Примечательно, что нынешний тренер Сенегала Алиу Сиссе в той команде был капитаном.
Интересные факты противостояния сборных Японии и Сенегала:
Между собой команды встречались дважды вначале нулевых, в рамках товарищеских матчей. В 2001 году Сенегал победил со счетом 2:0, а в 2003 африканцы были сильнее в один мяч (1:0)
Сборная Сенегала в десяти последних матчах проиграла только раз
Сборная Японии выиграла два из семи предыдущих поединков
Последний раз "Львы Теранги" забили больше двух голов за матч в сентябре прошлого года
Ориентировочные составы на игру:
Япония: Кавасима – Сакаи, Йосида, Сёдзи, Нагатомо, Хасэбэ, Сибасаки, Харагучи, Кагава, Инуи, Оказаки.
Сенегал: Х.Н’Диайе – Ваге, Кулибали, Сане, Сабали, А.Н’Диайе, Гейе, Сарр, Мане, Сако, Ньянг.
Прогноз на матч Япония – Сенегал:
В матче довольно трудно выделить фаворита, ведь обе сборные одержали победы в тех поединках, где особого успеха от них никто не ждал. Японии было играть несколько легче, ведь они имели преимущество в одного игрока на протяжении всего поединка. Сенегал добыл свою победу в равных составах, команда Сиссе не боялась идти вперед и довольно качественно оборонялась. Если сенегальцам удастся сохранить прежний настрой, Японии нужно настраиваться на атакующий лад, ведь пропущенные голы в таком случае будут неизбежны.
Букмекеры отдают небольшое предпочтение сборной Сенегала, за победу которой предлагают средний коэффициент 2.25 баллов, в то же время успех японцев оценивается не намного хуже – примерно в 3.50 баллов. На ничейный исход предлагается коэффициент 3.20 баллов.
Александр Никитин | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Россия
|2
|6
|2
|Уругвай
|2
|6
|3
|Египет
|2
|0
|4
|Саудовская Аравия
|2
|0
|Группа B
|М
|О
|1
|Испания
|2
|4
|2
|Португалия
|2
|4
|3
|Иран
|2
|3
|4
|Марокко
|2
|0
|Группа C
|М
|О
|1
|Франция
|2
|6
|2
|Дания
|2
|4
|3
|Австралия
|2
|1
|4
|Перу
|2
|0
|Группа D
|М
|О
|1
|Хорватия
|2
|6
|2
|Нигерия
|2
|3
|3
|Исландия
|2
|1
|4
|Аргентина
|2
|1
|Группа E
|М
|О
|1
|Бразилия
|2
|4
|2
|Швейцария
|2
|4
|3
|Сербия
|2
|3
|4
|Коста-Рика
|2
|0
|Группа F
|М
|О
|1
|Мексика
|2
|6
|2
|Германия
|2
|3
|3
|Швеция
|2
|3
|4
|Южная Корея
|2
|0
|Группа G
|М
|О
|1
|Англия
|2
|6
|2
|Бельгия
|2
|6
|3
|Тунис
|2
|0
|4
|Панама
|2
|0
|Группа H
|М
|О
|1
|Япония
|2
|4
|2
|Сенегал
|2
|4
|3
|Колумбия
|2
|3
|4
|Польша
|2
|0