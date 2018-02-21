Матч "Челси" и "Барселоны" в одном фото

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Матч "Челси" и "Барселоны" в одном фотоВсе, что нужно знать о первом матче 1/8 финала Лиги Чемпионов между лондонским "Челси" и каталонской "Барселоной", поместилось в одно фото.

Напомним, Фабрегас поделился ожиданиями от ответной игры с "Барселоной". | soccernews.ru

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РМ

какая же сучка неугомонно дрочит на месси

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Трусливый ПСЖ, долгожданная встреча "Челси" с "Барсой" и другие итоги первых матчей 1/8 финала Лиги Чемпионов

Трусливый ПСЖ, долгожданная встреча "Челси" с "Барсой" и другие итоги первых матчей 1/8 финала Лиги Чемпионов

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