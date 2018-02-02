Матч чемпионата Франции перенесён из-за наводнения

Матч 24-го тура французской Лиги 1 между "Труа" и "Дижоном" перенесён из-за наводнения на стадионе "Cтад де л`Об".

Такое решение приняла профессиональная футбольная лига Франции, так как организаторы не смогли гарантировать безопасность болельщиков и участников игры в связи со стихийным бедствием.

Отмечается, что матч состоится 20 февраля.

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