Матч чемпионата Испании прервали из-за оскорблений в адрес украинского футболиста

Матч 20-го тура испанской Сегунды между "Райо Вальекано" и "Альбасете" не был доигран из-за оскорблений в адрес украинского нападающего гостей Романа Зозули.

В первом тайме фанаты "Райо" скандировали оскорбления в адрес украинца и арбитр был вынужден остановить матч на несколько минут. После этого команды доиграли первый тайм, но в перерыве "Альбасете" отказался продолжать матч.

Стоит отметить, что в 2017 году Зозуля перешел в "Райо Вальекано", но спустя несколько дней клуб отменил трансфер, так как болельщики обвинили игрока в нацистских взглядах.

30-летний Зозуля в нынешнем сезоне провел за "Альбасете" 17 матчей во всех турнирах и забил три гола.

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