Матч чемпионата Коста-Рики сорвало сообщение о взрыве

Матч чемпионата Коста-Рики между "Саприссой" и "Грецией" был прерван на 81-й минуте.

Игра была не доиграна из-за сообщения о возможном взрыве на территории стадиона.

На матче присутствовало около 13 тыс. болельщиков.

Позже стало известно, что сообщение было ложным, но игра была перенесена. | http://soccernews.ru