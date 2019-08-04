Матч чемпионата Нидерландов был прерван из-за выбежавшей на поле курицы
Забавный эпизод произошел в игре 1-го тура чемпионата Нидерландов между "Хераклесом" и "Херенвеном" (0:4).
Главный арбитр встречи вынужден был остановить игру, из-за выбежавшей на поле курицы. Кроме того, поле было усыпано куриными яйцами. Поединок был возобновлен через несколько минут после того, как курица была поймана.
Отмечается, что это была акция протеста фанатов "Хераклеса", которые выступают против переименования домашнего стадиона команды "Полман". Арену планируют назвать именем клининговой компании, являющейся спонсором клуба.
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