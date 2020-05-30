Матч чемпионата Украины отменили из-за обнаружения коронавируса у футболистов

Теги карпаты львовмариуполь

Матч чемпионата Украины отменили из-за обнаружения коронавируса у футболистов

Матч 24-го тура УПЛ между "Карпатами" и "Мариуполем" не состоится в воскресенье, 31 мая.

Как сообщает официальный сайт турнира, отмена игры связана с обнаружением коронавирусной инфекции у игроков и персонала львовского клуба.

Точное количество инфицированных не указано. Те, у кого выявили COVID-19, отправлены на самоизоляцию.

Решение о дальнейшей судьбе матча "Карпаты" - "Мариуполь" будет принято в ближайшее время.

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