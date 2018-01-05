Матч "Црвена Звезда" - ЦСКА пройдет без зрителей
Первый матч 1/16 финала Лиги Европы между "Црвеной Звездой" и ЦСКА будет сыгран без зрителей, сообщает официальный сайт УЕФА.
Сербский клуб наказан за проявление болельщиками расизма и дискриминационное поведение в матче группового этапа против БАТЭ (0:0).
В той встречи фанаты вывесили баннер в поддержку Ратко Младича. Кроме того "Црвена Звезда" оштрафована на 50 тысяч евро.
Матч "Црвена Звезда" - ЦСКА состоится 13 февраля в Сербии.
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