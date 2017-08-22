Матч "Црвена Звезда" - "Краснодар" доверили немецкой бригаде арбитров

В УЕФА назначили бригаду арбитров, которая будет работать на ответном матче квалификационного раунда плей-офф Лиги Европы "Црвена Звезда" - "Краснодар".

Обслуживать встречу будет бригада из Германии.

Главный арбитр матча - 36-летний Тобиас Штилер. Помогать ему будут Ян Зайдель и Кристиан Гиттельман. Резервный судья – Роберт Кампка.

Ответная игра состоится 14 августа в Белграде. Первая игра завершилась победой "Краснодара" со счётом 3:2.

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