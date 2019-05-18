Матч ЦСКА - "Ахмат" станет для Акинфеева 600-й игрой в составе армейской команды

Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев первым в истории московского клуба проведет 600-й матч в составе красно-синих.

Юбилейная встреча состоится сегодня, 18 мая. ЦСКА сыграет с "Ахматов" в рамках 29-го тура РПЛ.

"Очередное достижение нашего капитана. Игорь Акинфеев сегодня проведет 600-й матч в составе ЦСКА - первым в истории клуба!" - сообщается в твиттере московской команды.

В 599 матчах за ЦСКА голкипер пропустил 517 голов. Акинфеев является 6-кратным чемпионом России, 6-кратным обладателем Кубка России, 7-кратным обладателем Суперкубка России и обладателем Кубка УЕФА.

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