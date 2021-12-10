Матч ЦСКА - "Арсенал" могут отменить по требованию полиции

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Матч ЦСКА - "Арсенал" могут отменить по требованию полиции

Фото твиттер ЦСКА

Стала известна ещё одна причина вероятного переноса игры 18-го тура РПЛ между московским ЦСКА и тульским "Арсеналом".

Ранее сообщалось, что матч не состоится в субботу, 11 декабря, из-за сильных морозов в столице.

Однако "СЭ" утверждает, что поединок отменят по требованию полиции. У правоохранителей есть претензии к нормам безопасности на "ВЭБ Арене".

Речь идёт о проблемах, возникших 28 ноября во время матча с "Зенитом" (0:2). Тогда фанаты использовали пиротехнику, а камеры на стадионе не работали.

Не пропустите: ЦСКА отреагировал на закрытие фанатской трибуны. | http://soccernews.ru
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