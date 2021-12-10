Матч ЦСКА - "Арсенал" перенесут из-за сильных морозов

СМИ узнали о планах отменить игру 18-го тура РПЛ между московским ЦСКА и тульским "Арсеналом".

По информации "Чемпионата", вероятность переноса матча оценивается в 99 процентов.

Причина такого решения - погодные условия. В субботу в столице ожидается понижение температуры воздуха до 15-18 градусов ниже нуля.

Футболистам уже сообщили о том, что поединок не состоится. Официально это подтвердит делегат в день встречи.

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