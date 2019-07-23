Матч ЦСКА - "Локомотив" рассудит Безбородов
Российский футбольный союз назначил арбитров на матчи третьего тура чемпионата России в Премьер-лиге. Центральный матч тура между ЦСКА и "Локомотивом" обслужит арбитр из Санкт-Петербурга Владислав Безбородов.
26 июля (пятница)
"Динамо" - "Урал": судья - Павел Кукуян (Сочи); ассистенты судьи - Алексей Ширяев (Ставрополь), Адлан Хатуев (Грозный); резервный судья - Игорь Панин (Дмитров); инспектор - Геннадий Куличенков (Тула).
27 июля (суббота)
"Уфа" - "Крылья Советов": судья - Василий Казарцев (Санкт-Петербург); ассистенты судьи - Максим Гаврилин (Владимир), Александр Богданов (Верея); резервный судья - Иван Сиденков (Санкт-Петербург); инспектор - Тарас Безубяк (Санкт-Петербург).
"Тамбов" - "Спартак": судья - Михаил Вилков (Нижний Новгород); ассистенты судьи - Егор Болховитин (Ленинградская область), Николай Богач (Люберцы); резервный судья - Евгений Турбин (Дмитров); инспектор - Юрий Баскаков (Московская область).
"Краснодар" - "Сочи": судья - Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург); ассистенты судьи - Александр Кудрявцев (Санкт-Петербург), Дмитрий Жвакин (Ленинградская область); резервный судья - Артем Любимов (Санкт-Петербург); инспектор - Андрей Бутенко (Москва).
28 июля (воскресенье)
"Оренбург" - "Зенит": судья - Сергей Карасев (Москва); ассистенты судьи - Алексей Лунев (Новосибирск), Игорь Демешко (Химки); резервный судья - Павел Шадыханов (Москва); инспектор - Александр Колобаев (Москва).
"Арсенал" - "Ростов": судья - Алексей Матюнин (Москва); ассистенты судьи - Николай Еремин (Москва), Константин Шаламберидзе (Москва); резервный судья - Алексей Амелин (Тула); инспектор - Вячеслав Харламов (Москва).
ЦСКА - "Локомотив": судья - Владислав Безбородов (Санкт-Петербург); ассистенты судьи - Дмитрий Сафьян (Москва), Валентин Мурашов (Москва); резервный судья - Алексей Еськов (Москва); VAR - Виталий Мешков (Дмитров), AVAR - Алексей Сухой (Люберцы); инспектор - Сергей Мартынов (Москва).
29 июля (понедельник)
"Рубин" - "Ахмат": судья - Сергей Иванов (Ростов-на-Дону); ассистенты судьи - Роман Усачев (Ростов-на-Дону), Андрей Веретешкин (Санкт-Петербург); резервный судья - Сергей Чебан (Москва); инспектор - Юрий Чеботарев (Краснодар).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Урал
|2
|6
|2
|Зенит Санкт-Петербург
|2
|6
|3
|Ростов
|2
|4
|4
|Спартак Москва
|2
|4
|5
|Локомотив Москва
|2
|4
|6
|Рубин
|2
|4
|7
|Арсенал Тула
|2
|4
|8
|Крылья Советов
|2
|3
|9
|Ахмат
|2
|3
|10
|Краснодар
|2
|3
|11
|ЦСКА Москва
|2
|3
|12
|Динамо Москва
|2
|1
|13
|Уфа
|2
|0
|14
|Оренбург
|2
|0
|15
|Тамбов
|2
|0
|16
|Динамо Санкт-Петербург
|2
|0