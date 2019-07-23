Матч ЦСКА - "Локомотив" рассудит Безбородов

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Матч ЦСКА - "Локомотив" рассудит Безбородов

Российский футбольный союз назначил арбитров на матчи третьего тура чемпионата России в Премьер-лиге. Центральный матч тура между ЦСКА и "Локомотивом" обслужит арбитр из Санкт-Петербурга Владислав Безбородов.

26 июля (пятница) 

"Динамо" - "Урал": судья - Павел Кукуян (Сочи); ассистенты судьи - Алексей Ширяев (Ставрополь), Адлан Хатуев (Грозный); резервный судья - Игорь Панин (Дмитров); инспектор - Геннадий Куличенков (Тула). 

27 июля (суббота) 

"Уфа" - "Крылья Советов": судья - Василий Казарцев (Санкт-Петербург); ассистенты судьи - Максим Гаврилин (Владимир), Александр Богданов (Верея); резервный судья - Иван Сиденков (Санкт-Петербург); инспектор - Тарас Безубяк (Санкт-Петербург). 

"Тамбов" - "Спартак": судья - Михаил Вилков (Нижний Новгород); ассистенты судьи - Егор Болховитин (Ленинградская область), Николай Богач (Люберцы); резервный судья - Евгений Турбин (Дмитров); инспектор - Юрий Баскаков (Московская область). 

"Краснодар" - "Сочи": судья - Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург); ассистенты судьи - Александр Кудрявцев (Санкт-Петербург), Дмитрий Жвакин (Ленинградская область); резервный судья - Артем Любимов (Санкт-Петербург); инспектор - Андрей Бутенко (Москва). 

28 июля (воскресенье) 

"Оренбург" - "Зенит": судья - Сергей Карасев (Москва); ассистенты судьи - Алексей Лунев (Новосибирск), Игорь Демешко (Химки); резервный судья - Павел Шадыханов (Москва); инспектор - Александр Колобаев (Москва). 

"Арсенал" - "Ростов": судья - Алексей Матюнин (Москва); ассистенты судьи - Николай Еремин (Москва), Константин Шаламберидзе (Москва); резервный судья - Алексей Амелин (Тула); инспектор - Вячеслав Харламов (Москва). 

ЦСКА - "Локомотив": судья - Владислав Безбородов (Санкт-Петербург); ассистенты судьи - Дмитрий Сафьян (Москва), Валентин Мурашов (Москва); резервный судья - Алексей Еськов (Москва); VAR - Виталий Мешков (Дмитров), AVAR - Алексей Сухой (Люберцы); инспектор - Сергей Мартынов (Москва). 

29 июля (понедельник) 

"Рубин" - "Ахмат": судья - Сергей Иванов (Ростов-на-Дону); ассистенты судьи - Роман Усачев (Ростов-на-Дону), Андрей Веретешкин (Санкт-Петербург); резервный судья - Сергей Чебан (Москва); инспектор - Юрий Чеботарев (Краснодар).

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