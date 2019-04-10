Матч ЦСКА – "Оренбург" перенесён из-за хоккея

ЦСКА на своём официальном сайте объявил о переносе домашнего матча 23-го тура чемпионата России против "Оренбурга".

Дата игры осталась неизменной - 13 апреля. А вот время начала встречи переместили с 16:30 на 14:00.

Это сделано для того, чтобы болельщики успели на матч хоккейного ЦСКА, который в этот же день проведёт первый поединок финальной серии Кубка Гагарина против "Авангарда". Стартовый свисток прозвучит в 17:00 по московскому времени.

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