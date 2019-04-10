Матч ЦСКА – "Оренбург" перенесён из-за хоккея
ЦСКА на своём официальном сайте объявил о переносе домашнего матча 23-го тура чемпионата России против "Оренбурга".
Дата игры осталась неизменной - 13 апреля. А вот время начала встречи переместили с 16:30 на 14:00.
Это сделано для того, чтобы болельщики успели на матч хоккейного ЦСКА, который в этот же день проведёт первый поединок финальной серии Кубка Гагарина против "Авангарда". Стартовый свисток прозвучит в 17:00 по московскому времени.
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|Краснодар
|22
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|3
|ЦСКА Москва
|22
|40
|4
|Локомотив Москва
|22
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|Спартак Москва
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|36
|6
|Ростов
|22
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|7
|Арсенал Тула
|22
|31
|8
|Ахмат
|22
|30
|9
|Рубин
|22
|30
|10
|Оренбург
|22
|29
|11
|Урал
|22
|26
|12
|Динамо Москва
|22
|24
|13
|Крылья Советов
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|24
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|Уфа
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|22
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|Енисей Красноярск
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