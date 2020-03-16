Матч ЦСКА - "Зенит" отменен из-за коронавируса

Матч 22-го тура чемпионата России ЦСКА (Москва) - "Зенит" (Санкт-Петербург) перенесен с 22 марта на неопределенный срок, сообщает официальный сайт "армейцев".

Причиной отмены матча является запрет мэра Москвы Сергея Собянина на проведение любых спортивных мероприятий на открытом воздухе до 10 апреля из-за угрозы распространения китайского коронавируса COVID-19.

Таким образом, в ближайшее время, скорее всего, будут отменены еще три матча, которые были запланированы на период ограничений: "Локомотив" - "Оренбург" (21 марта), "Спартак" - "Уфа" (4 апреля) и "Динамо" - ЦСКА (5 апреля).

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