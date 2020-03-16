Матч ЦСКА - "Зенит" отменен из-за коронавируса
Матч 22-го тура чемпионата России ЦСКА (Москва) - "Зенит" (Санкт-Петербург) перенесен с 22 марта на неопределенный срок, сообщает официальный сайт "армейцев".
Причиной отмены матча является запрет мэра Москвы Сергея Собянина на проведение любых спортивных мероприятий на открытом воздухе до 10 апреля из-за угрозы распространения китайского коронавируса COVID-19.
Таким образом, в ближайшее время, скорее всего, будут отменены еще три матча, которые были запланированы на период ограничений: "Локомотив" - "Оренбург" (21 марта), "Спартак" - "Уфа" (4 апреля) и "Динамо" - ЦСКА (5 апреля).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|22
|50
|2
|Локомотив Москва
|22
|41
|3
|Краснодар
|22
|41
|4
|Ростов
|22
|38
|5
|ЦСКА Москва
|22
|36
|6
|Динамо Москва
|22
|30
|7
|Арсенал Тула
|22
|28
|8
|Спартак Москва
|22
|28
|9
|Уфа
|22
|27
|10
|Урал
|22
|25
|11
|Сочи
|22
|24
|12
|Оренбург
|22
|23
|13
|Рубин
|22
|23
|14
|Крылья Советов
|21
|22
|15
|Тамбов
|21
|22
|16
|Ахмат
|22
|20