Матч Дания - Финляндия перенесен на 13 июня

Игра групповой стадии Евро-2020 между сборными Дании и Финляндии была перенесена.

Стало известно, что матч возобновится завтра, 13 июня, в 12:00.

Игра была прервана на 43-й минуте из-за инцидента с игроком датчан Кристианом Эриксеном, который потерял сознание прямо на поле.

Футболисту оказали неотложную помощь и отправили в больницу.

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