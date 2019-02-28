Матч "Динамо" - "Спартак" может быть перенесен на другой стадион: названа причина

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Матч "Динамо" - "Спартак" может быть перенесен на другой стадион: названа причина

Комиссия Российской Премьер-Лиги признала неудовлетворительным состояние поле недавно реконструированного стадиона московского "Динамо", сообщает официальный сайт РПЛ.

Комиссия посчитала, что газон является травмоопасных для проведения матчей. Таким образом, матч 19-го тура чемпионата России "Динамо" - "Спартак", который состоится 10 марта, скорее всего, будет перенесен на другой стадион.

Вариантами проведения матча являются "Арена Химки" и "Лужники".

Напомним, что реконструкция стадиона "Динамо" длилась около 10 лет.

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