Матч "Динамо" - "Спартак" находится под угрозой срыва

Матч 1/8 финала Кубка России "Динамо" - "Спартак" может быть перенесен на неопределенный срок из-за морозов в Москве, сообщают "РИА Новости".

Как сообщила главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова, температура воздуха в день матча может опуститься ниже минус 20 градусов по Цельсию.

"Мы считаем, что 20 февраля погоду в столичном регионе будет еще определять холодный арктический антициклон. Поэтому при облачной погоде с прояснениями, а скорее всего даже с переменной облачностью, существенных осадков у нас не ожидается, минимальная температура ночью у нас будет в пределах минус 22-27, днем минус 16-21", - сказала Позднякова.

По регламенту РПЛ, при температуре воздуха за час до начала матча ниже "-15" обе команды должны дать согласие на проведение поединка. При этом, даже при условии согласия обеих сторон, окончательное решение о возможности проведения матча принимает судья.

Не пропустите: Ловрен лёг в снег после бани при 11-градусном морозе. | http://soccernews.ru