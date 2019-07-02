Матч "Динамо" - "Зенит" может быть перенесен на другой стадион из-за концерта Дженнифер Лопес

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Матч "Динамо" - "Зенит" может быть перенесен на другой стадион из-за концерта Дженнифер Лопес

Матч 5-го тура чемпионата России "Динамо" - "Зенит" может быть перенесен на другой стадион. Об этом РФС предупредил РПЛ.

4 августа на стадионе пройдет концерт певицы Дженнифер Лопес, а матч запланирован на 10 августа. РФС переживает, что поле может стать непригодным для встречи. На данный момент стадион восстанавливают для проведения Суперкубка России после концерта рок-группы KISS, который прошел 13 июня.

"Посетил стадион, посмотрел. Поле в нормальном состоянии, немного восстановилось. Но оно не на "5 с плюсом". На Суперкубке картинка будет хорошая. Сверху поле выглядит красиво. После концерта в любом случае остались какие-нибудь помарки.

Мне сказали, что на «Динамо» планируется еще один концерт 4 августа.  Придется ли командам меняться кругами? Это решит Премьер-Лига", - сказал заместитель гендиректора РФС Александр Зорков.

Напомним, стадион московского "Динамо" был открыт в 20-м туре РПЛ минувшего сезона.

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