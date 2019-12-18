Матч дня, который мог не состоятся! Анализируем расклады перед Эль Классико

"Барселона" – "Реал Мадрид"

18 декабря, 21:00. Барселона, "Камп Ноу"

Главный арбитр: Алехандро Эрнандес Эрнандес

Ну вот и настал тот день, когда гранды испанского футбола сыграют между собой. "Барселона" должна была принять "Реал" еще 26 октября, но из-за массовых демонстраций сторонников независимости Каталонии первое Эль Классико в сезоне перенесли на середину декабря. Нужно сказать, что до конца так и не было понятно, сыграют клубы или нет, поскольку слухи о повторном переносе матча распространяли далеко не последние испанские СМИ. Команды подошли к очному матчу на вершине турнирной таблицы – у обоих по 35 очков, а "блаугранас" впереди благодаря лучшей разнице голов. Битва за единоличное лидерство – замечательная вывеска для сегодняшней встречи. Беспроигрышная серия "Реала" длится 11 матчей, беспроигрышная серия Барселоны – 9, однако гранды не выглядят убийственными, мощными и непобедимыми. Наоборот, у каждого из них есть проблемы. Во всяком случаи, их потери очков в предыдущем туре легко читались. Так и случилось: "Барса" прогнозируемо не сумела преодолеть на выезде крепкий "Реал Сосьедад" (достаточно крепкий по нынешнему сезону, а ключевой дуэлью матча стала битва Де Йонга и арендованного как раз у "Реала" Эдегора. Символизм ли, но второй переиграл первого!), а Мадрид только в компенсированное время спас ничью с "Валенсией" (хотя, конечно, мог и должен был победить).

"Барселона" невероятно зависима от Месси в атаке, а при прессинге и обороне далеко не вся команда предпочитает напрягаться, отсюда часто возникают грандиозные проблемы. Отсюда провалы в обеих фазах. Бускетс и Де Йонг пока не гарантируют монолитности в центре поля, команда уязвима при возвращении из атаки в защиту. Кроме того, "Барселона" все еще недорабатывает на чужих полях, так что, в случае проведении матча на "Сантьяго Бернабеу", "Реал" имел бы долю преимущества, но вот на "Камп Ноу" "сине-гранатовые" бегут в любом состоянии, так что одну проблему Эрнесто Вальверде может смело зачеркнуть в своем блокноте. "Реал" за последний месяц ощутимо прибавил в качестве игры, но "сливочные" также очень далеки от того, чтобы называться стабильным, сильным и сбалансированным коллективом. Главным героем "сливочных" неожиданно стал Карим Бензема, который идет на равных с Месси в гонке бомбардиров. Здесь нужно отметить, что показатели аргентинца и француза не совсем идентичны. Дело в том, что Месси сыграл на 4 матча меньше и забил свои 12 мячей с xG, который едва переваливает за 7. То есть, Месси любит забивать с неочевидных ситуаций, как результат – никогда не знаешь, когда пульнет аргентинская пушка. У Бензема xG значительно больше, играет он чаще, да еще и является единственным форвардом в атаке. Соответственно, сравнения не совсем отвечают действительности.

Интересно вспомнить и исторический аспект противостояния. Команды сыграли между собой целых 216 матчей в Ла Лиге, и "Реал" все еще удерживает лидирующую позицию в противостоянии – 89 побед против 84. Также "сливочные" чаще забивают в ворота "сине-гранатовых". Ноги футболистов в белых футболках положили соперникам 354 гола, в то время как Каталония отправила привет столице 340 раз. Ничья после финального свистка была зафиксирована 43 раза

Что по кадровой ситуации?

Травмированные:

"Барселона": Дембеле, Артур.

"Реал" Мадрид: Асенсио, Васкес, Азар, Марсело, Хамес.

У "Реала" значительно больше потерь – не успели восстановиться Марсело и Азар, который набрал хорошую форму перед травмой. Зинедин Зидан заменит бельгийца кем-то из молодых бразильцев или Иско, или же перейдет на 4-4-2, что тоже возможно. А на левый фланг обороны после дисквалификации вернется Мэнди. Это будет первый действительно серьезных экзамен для француза в "Реале". Эрнесто Вальверде должен обойтись без Дембеле и Артура. Нужно сказать, что потеря француза не катастрофичная, ведь Усман Дембеле так мог не пройти в основу. А вот Артур – это серьезно. С ним и без него мяч в центре поля "Барсы" ходит совсем по-разному, да и передачи вперед имеют несколько иной характер. Да, Ракитич демонстрирует неплохой футбол, но с бразильским центральным полузащитником Вальверде пришлось бы куда легче.

Ориентировочные составы на матч:

"Барселона": тре Штеген – Роберто, Пике, Лангле, Альба – Ракитич, Бускетс, Де Йонг – Месси, Гризманн, Суарес.

"Реал" Мадрид: Куртуа – Карвахаль, Варан, Рамос, Менди – Кроос, Каземиро, Модрич – Винисиус, Родриго, Бензема

Чего ожидать в итоге?

Барселона играет дома и имеет один день отдыха больше. Мадридским гостям трудно рассчитывать на то, что Лео Месси бледно проведет второй матч подряд. Эрнесто Вальверде не может поставить команде позиционную атаку, но под конкретные большие матчи он традиционно принимает действенные решения. Как видно, каталонцы сегодня имеют больше шансов на успех, даже несмотря на приличную игру Реала с начала ноября. Очень важно, как Зидан построит игру в центре поля. Ну а главный вопрос: выйдет ли Вальверде на поле? В его присутствии "Реал" традиционно играет куда уверенней, но в больших матчах его практически не проверяли. Впрочем, Зидан верит в свою команду: "Думаю, что "Реал" в хорошей форме – мы хорошо играем в последнее время. И физически, и морально мы в порядке. Сейчас для нас хороший момент. Мы должны показать лучшую версию себя, вот и все. Игроки "Реала" не боятся провокаций, мы должны направить нашу энергию на поле и думать о нашей игре, все остальное – это внешние факторы".

Букмекеры, кстати, в "сливочных" не верят. Их победа, как и ничья, оценивается на уровне 4,3, в то время как на "Барсу" дают 1,6 – 1,8.